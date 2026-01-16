Arrivato a zero, via a zero: Stanciu saluta il Genoa. E il rigore di San Siro come passo d'addio
Finisce qui l'avventura di Nicolae Stanciu al Genoa. Il centrocampista e capitano della Nazionale rumena va verso la risoluzione consensuale con il club rossoblù al termine di sei mesi con pochissimi acuti e un infortunio che lo ha tenuto ai box per tutto il mese di ottobre. Arrivato a parametro zero dopo l'avventura al Damac, il numero 8 rossoblù sembrava potesse dare nuova linfa per quanto riguarda esperienza e soprattutto qualità in campo specialmente sui calci da fermo, specialità della casa.
Dal gol col Vicenza all'errore di San Siro
E proprio con una conclusione dalla distanza al volo che Stanciu si era presentato al "Ferraris". Era il 15 agosto scorso e il match di Coppa Italia contro il Vicenza vinto per 3-0 ha portato anche la sua firma. Poi prestazioni con alti e bassi. Cambiano gli allenatori ma lo spazio si riduce sempre di più più fino all'errore dal dischetto di San Siro che avrebbe potuto portare al Grifone tre punti importanti.
Via a zero
Nonostante questo De Rossi lo ha difesa. Del resto non sbaglia chi non tira e il centrocampista in quel frangente si è preso una bella responsabilità. L'errore però pesa. E resta la fotografia finale di un'esperienza non fortunata all'ombra della Lanterna. Che termina così come era iniziata. A parametro zero.
