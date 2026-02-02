Ufficiale
Appena liberatosi dal Genoa, Nicolae Stanciu torna in Cina
Messa fine ad una non memorabile esperienza in Italia, Nicolae Stanciu (32) riabbraccia nuovamente il campionato cinese, dove ha già giocato con la maglia del Three Towns nel 2022/23.
Il capitano della nazionale romena si è infatti accordato con il Dalian Yingbo, in attesa del nuovo campionato di Super League che sta per iniziare. Il connazionale George Pușcaș (29), vecchia conoscenza del nostro calcio, potrebbe seguirlo a breve.
