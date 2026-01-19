TMW Genoa, Stanciu ha firmato la risoluzione: chiude con sette presenze e un gol

Si è conclusa in questi minuti l'avventura poco fruttuosa di Nicolae Stanciu al Genoa. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, ha parlato anche con lui.

Il club di Villa Rostan ha firmato la risoluzione consensuale con il giocatore e presto le strade si dovrebbero separare definitivamente. In stagione, dopo la rete messa a segno contro il Vicenza in Coppa Italia il 15 agosto scorso, Stanciu ha collezionato soltanto sette presenze fra campionato e Coppa Italia senza realizzare altri gol.