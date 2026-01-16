TMW Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione

Nicolae Stanciu e il Genoa. Una storia ormai ai titoli di coda. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, sta valutando anche la sua posizione. Il club di Villa Rostan infatti sta trattando la risoluzione consensuale con il giocatore e presto le strade si dovrebbero separare definitivamente.

In stagione, dopo la rete messa a segno contro il Vicenza in Coppa Italia il 15 agosto scorso, Stanciu ha collezionato soltanto sette presenze fra campionato e Coppa Italia senza realizzare altri gol.