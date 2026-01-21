Arsenal, Arteta: "Inter una delle migliori d'Europa". Su Nwaneri al Marsiglia: "Ne parleremo"

L'Arsenal si è vendicato del precedente negativo della scorsa stagione in Champions League e ha superato l'Inter in agilità per 3-1. L'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, prima di lasciare San Siro e Milano per fare ritorno a Londra ha espresso tutta la sua fierezza per la prestazione offerta dalla squadra che con questo successo ha ottenuto la qualificazione agli ottavi del torneo. "Sono molto orgoglioso della squadra", le prime parole riprese dalla BBC.

"Avevamo detto prima della partita che serviva una prestazione speciale e oggi (ieri, ndr) l’abbiamo certamente fatta. Abbiamo alzato il livello e farlo a San Siro contro una delle migliori squadre d’Europa è qualcosa di speciale", riconosce Arteta. "Si trattava di provare a essere migliori di loro. Gestiscono e controllano le partite in modo eccellente e sapevamo che avremmo dovuto farlo anche noi in campo e con i cambi". Parole al miele riservate per il man of the match, Gabriel Jesus, autore di una doppietta: "È un giocatore incredibile e più grande è la partita, più gioca con naturalezza. Merita il premio di migliore in campo".

Un commento su Cristhian Mosquera, rientrato dall’infortunio: "Lo staff medico lavora duramente e i fisioterapisti passano ore e ore ogni giorno perché sanno che siamo corti in difesa. Straordinario". Non sarà partito titolare, ma Viktor Gyokeres ha saputo centrare la porta e sigillare il trionfo con un gol nel finale: "Grande impatto. La partita stava prendendo una forma che si adattava molto bene a lui. Ha avuto due occasioni e ne ha sfruttata una. Per lui è la seconda gara in trasferta in cui fa molto bene e sta trovando continuità". Chiosa infine su Ethan Nwaneri, giovane del vivaio destinato al prestito al Marsiglia: "Non lo so", ha fatto il vago Arteta. "Ne parleremo questa settimana. Non sta avendo i minuti di cui ha bisogno e che merita alla sua età. Dobbiamo discutere su come andare avanti".