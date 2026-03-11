Julian Alvarez semina dubbi sul futuro all'Atletico Madrid: ecco quali club sono interessati

La serata di Champions League dell’Atlético Madrid contro il Tottenham ha consacrato Julian Alvarez come grande protagonista. L’attaccante argentino è stato eletto MVP dopo aver segnato due gol e servito un assist nel 5-2 finale, ma le sue parole nel post-partita hanno riacceso i dubbi sul suo futuro.

Interrogato sulla possibilità di restare a lungo con i Colchoneros, il numero 19 non ha chiuso la porta a scenari diversi. “Forse sì, forse no, non si sa mai. Sono molto felice qui. Non ho mai detto nulla di negativo sul club. Sono molto grato e i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande affetto”, ha spiegato l’argentino.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre il Barcellona continua a monitorare la situazione. Anche il presidente blaugrana Joan Laporta ha parlato pubblicamente del giocatore a SER Catalunya: “È un grande calciatore e si adatterebbe bene al sistema del Barça. Non è un giocatore che svuoterebbe il conto in banca. Prima però dovrebbe dimostrare la volontà di venire”.

Álvarez è legato all’Atlético da un contratto fino al 2030 e ha una clausola rescissoria altissima, vicina ai 500 milioni di euro. Nonostante questo, le voci sul suo futuro continuano a circolare. In passato il suo agente Fernando Hidalgo aveva aperto alla possibilità di dialogare con il Barcellona, mentre negli ultimi tempi sono emerse anche ipotesi legate all’Arsenal.

Sul campo, però, l’argentino resta un elemento centrale nel progetto di Diego Simeone. In Champions League ha già raccolto 7 gol e 3 assist, numeri che testimoniano il suo peso nell’attacco rojiblanco. Prestazioni come quella contro il Tottenham rafforzano la sua importanza, ma allo stesso tempo alimentano l’interesse dei grandi club europei. Un equilibrio fragile che potrebbe trasformare i prossimi mesi in una vera e propria telenovela di mercato.