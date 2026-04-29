Arsenal, il retroscena: chiesto il controllo del Metropolitano alla UEFA per erba troppo alta

Mentre si sta consumando il primo tempo di Atletico Madrid-Arsenal, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League, è emerso un retroscena offerto dalle telecamere di Paramount+. Il club londinese infatti ha chiesto alla UEFA di misurare l'altezza dell'erba del Metropolitano prima della partita. Lo staff dei Gunners riteneva che la squadra di Diego Simeone avesse violato le linee guida sul taglio del campo, ma i padroni di casa sono stati successivamente scagionati da ogni accusa.

Due ore prima del calcio d'inizio di questa sera, le immagini hanno immortalato il momento in cui l'Arsenal ha presentato il reclamo. Nell'articolo 34 del regolamento della Champions League, la UEFA stabilisce: "L'altezza dell'erba non può, in linea di principio, superare i 30 mm e l'intera superficie di gioco deve essere tagliata alla stessa altezza. L'altezza dell'erba dovrebbe essere la stessa sia per le sessioni di allenamento che per la partita. Se ritenuto necessario dall'arbitro o dal delegato di gara UEFA, al club ospitante può essere richiesto di ridurre l'altezza dell'erba per la partita e per le sessioni di allenamento".

In seguito a un'ispezione della UEFA, la lunghezza dell'erba misurata è risultata essere di 26 millimetri. Il Barcellona aveva presentato un reclamo simile durante la visita al Metropolitano per il ritorno dei quarti di finale all'inizio di questo mese, ma, anche in quel caso, la UEFA aveva fatto decadere l'accusa e tolto da possibili guai i colchoneros di Simeone.