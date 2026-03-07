Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe 2006

Alle 18:00 l'Atalanta scende in campo per affrontare alla New Balance Arena l'Udinese di Kosa Runjaic, nella gara valida per la 28^ giornata del campionato italiano di Serie A.

Per l'occasione il tecnico dei nerazzurri Raffaele Palladino ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte al match. Assenti i lungodegenti Ederson, Raspadori e De Ketelaere, a cui si aggiunge anche Scalvini, uscito per un problema al ginocchio dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW per il difensore si tratta solo di una contusione, ma è ancora dolorante e per questo verrà preservato. Presente, come vi avevamo anticipato, il giovane centrocampista delle giovanili Sergej Levak (QUI la nostra anteprima).

Questi i convocati per il match:

Portieri - Carnesecchi, Rossi, Sportiello;

Difensori - Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta;

Centrocampisti - De Roon, Levak, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski;

Attaccanti - Krstovic, Scamacca, Sulemana, Vavassori.