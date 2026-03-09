Atalanta-Bayern Monaco, arbitra il norvegese Eskas. Il precedente stagionale fa ben sperare
La UEFA ha scelto il norvegese Espen Eskas come arbitro della super sfida di domani sera fra Atalanta e Bayern Monaco alla New Balance Arena per quella che sarà l'andata degli ottavi di finale di Champions League.
Gli assistenti saranno Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevin, mentre il quarto ufficiale Sigurd Kringstad. Al VAR il portoghese Tiago Martins, all'AVAR l'olandese Dennis Higler. Il norvegese ha già arbitrato l'Atalanta in questa stagione di Champions League, nello specifico nel successo casalingo per 2-1 contro il Club Brugge.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
