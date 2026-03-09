Atalanta, Palladino: "Bayern fra le più forti al mondo, ma non ci poniamo limiti"

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

"Per noi domani sarà una notte magica, bellissima. È un sogno essere agli ottavi di finale di Champions e affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I sogni esistono per essere vissuti: vogliamo giocarcela e mettere in difficoltà il Bayern. Giochiamo in casa e possiamo ripetere la prestazione fatta con il Borussia Dortmund".

"Essere l’unica italiana ancora in corsa in Champions è una bella soddisfazione. Sentiamo il tifo di tutti gli italiani: mi sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento, anche dai miei ex calciatori di Fiorentina e Monza. Non vogliamo porci limiti, vogliamo giocarcela sapendo che il Bayern Monaco è una squadra davvero forte".

"Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione: in attacco ci manca qualcosa con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Io voglio dare fiducia ai ragazzi che ci sono, daranno tutto per questa maglia. Cercheremo di chiudere i primi 90 minuti sudando la maglia e cercando di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".

"Il Bayern ha pochi punti deboli, ma li abbiamo studiati. Hanno grandi individualità davanti, soprattutto con Harry Kane. Non dobbiamo snaturarci: non dobbiamo mai abbassare il ritmo gara e dobbiamo alzare l’intensità, questa è la nostra forza".

"In campionato non abbiamo staccato la spina: abbiamo fatto un passo falso con il Sassuolo, mentre con l’Udinese abbiamo fatto una grande rimonta".

"Quella con il Bayern è una sfida da Mission Impossible, ma è bello affrontare questo tipo di gare. Noi vogliamo giocarcela e godercela: i ragazzi sono concentrati ma tranquilli, e mi è piaciuto molto questo atteggiamento".