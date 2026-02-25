Atalanta-Borussia Dortmund, società in litigio ma tifosi compatti. Striscioni di solidarietà
In corso di svolgimento il ritorno del playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund, con i nerazzurri che dopo 3 minuti della sfida di ritorno sono riusciti a dimezzare lo svantaggio dell'andata, grazie al gol di Scamacca.
Non c'è solo ciò che succede sul rettangolo verde, nel racconto di Atalanta contro Borussia Dortmund, ma anche ciò che avviene sugli spalti. Da segnalare infatti due striscioni esibiti dalla tifoseria di casa. Il primo era un omaggio all'ex nerazzurro Josip Ilicic e alla sua doppietta nella partita della Champions League del febbraio 2018, persa 3-2 dalla Dea proprio contro il Borussia Dortmund, ma in trasferta.
Qualche minuto dopo, invece, la curva dell'Atalanta ha esposto un altro stendardo, questo di solidarietà nei confronti della tifoseria organizzata del Borussia Dortmund. "Trasferte libere!", si legge in italiano nello stendardo, con tanto di coro a seguire: "Rivogliamo le nostre trasferte!". Il riferimento va al boicottaggio della trasferta di Bergamo da parte della Sudtribune, cuore pulsante del tifo giallorosso, che aveva annunciato ieri come non sarebbe partita alla volta dell'Italia per via delle interferenze da parte della Polizia federale tedesca.
Insomma, se le società di Atalanta e Borussia Dortmund non vanno troppo d'accordo in generale, e in tal senso spiegano bene tutto i due pranzi UEFA saltati per via dello 'scippo' del talentino Samuele Inacio operato dai tedeschi ai danni della Dea, le due tifoserie parrebbero invece essere mosse da motivi comuni.