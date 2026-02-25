Atletico Madrid forte su Ederson: affare pianificato, le cifre. Rapporti ottimi con l'Atalanta

"E' uno dei buoni giocatori presenti nella nostra lista". Parola di Mateu Alemany, direttore sportivo dell'Atletico Madrid, nel momento in cui è stato proferito il nome di Ederson come possibile innesto nel mercato estivo. Un campanello d'allarme per l'Atalanta, consapevole tuttavia dell'enorme interesse che il centrocampista brasiliano ha scaturito negli anni di crescita trascorsi a Bergamo dall'addio alla Salernitana (circa 23 milioni il costo del cartellino nel 2022).

Quelle di Alemany, però, non sono parole al vento e tantomeno casuali. Infatti, secondo quanto rivelato dall'edizione online del Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid non scherza affatto per Ederson. A gennaio sono andati in scena contatti importanti tra le parti e il club spagnolo è focalizzato sul rendere realtà l'affare con l'Atalanta, per aggiungere un centrocampista completo alla rosa già stellare del 'Cholo' Simeone.

Stando al quotidiano romano, l'operazione sarebbe già pianificata e stando a rumors provenienti dalla Spagna c'è chi assicura della volontà dei colchoneros di chiudere l'accordo entro l'inizio della prossima finestra di mercato estiva. Dalla parte del giocatore classe '99, c'è il desiderio di vivere una nuova tappa in carriera e dopo gli affari recenti tra Atalanta e Atletico Madrid (Ruggeri, Lookman e Raspadori gli ultimi in tempi recenti) i rapporti sono decisamente positivi. Questo potrebbe permettere ai madrileni di chiudere velocemente l'affare, mentre la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con bonus.