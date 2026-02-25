Juventus col Galatasaray senza Di Gregorio tra i pali. Spalletti: "Ora è giusto fare così"

"Il grande tifo presente stasera? La dovremo un po' governare attraverso i nostri comportamenti in campo". Così Luciano Spalletti a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Galatasaray, ritorno dei playoff di Champions League dopo il ko dell'andata in Turchia per 5-2. "Di Gregorio out? Si fanno delle valutazioni approfondite, si fa partecipare anche il ragazzo e si guarda come reagisce. Ora è giusto fare così, anche per un paio di partite o tre, in modo da fargli ritrovare quelle che sono le sue capacità. E' un calcio pieno di pressioni e di partite che ti mettono alla prova, tutti passiamo momenti più difficili".

Chi fa il terzino sinistro stasera? "McKennie, si sa adattare per spingere e difendere. Poi però la partita la dobbiamo fare noi, e non lasciarci trascinare dalla difficoltà del risultato. Si comincia con forza e ferocia, poi ci si adatta e si decide che cosa si vuol fare. Nei 90' minuti c'è spazio per ribaltare la situazione",