Juventus, Chiellini: "Bisogna trasformare la sconfitta dell'andata in qualcosa di storico"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro il Galatasaray valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Le sue parole: "Oggi ci vuole equlibrio. L'atmosfera è elettrica. Basterà poco per fare qualcosa in più. Ci sono stati fischi contro il Como da parte dei tifosi, ma questa partita è proibitiva quasi impossibile. Tante volte queste partite cambiano con una scintilla. Sta a noi cercarla e stare dentro la partita".

Bisogna andare in campo aggressivi. Tu sei esperto di questo.

"Ci vorrà energia, quella giusta e quella volontà per vincere quel contrasto in più. Siamo uno stadio che non vede l'ora di accendersi. Dobbiamo provare a fare qualcosa di incredibile. Il risultato è bugiardo, lo hanno meritato in campo e c'è curiosità per vedere se riusciamo a tenere la partita sul giusto mood per provare ad andare a vincerla".

Loro su questo cambio mentale come stanno?

"Ce l'hanno in testa ma il bello del calcio è che tante non volte non riesci a fermare l'onda della partita. E' difficile ritrovare l'equilibrio che però oggi possiamo sfruttare a nostro favore. Mi aspetto qualcosa di speciale, i giocatori ce l'hanno".

C'è stato dialogo sul non aver quella frenesia?

"L'obiettivo è fare un gol. Può essere anche a 30 minuti dalla fine, l'equilibrio è difficile da trovare perché nella tua testa hai il 5-2. L'abbiamo prepata, i ragazzi lo sanno. Passerà tra i duelli, tra i contrasti per andare a conquistare quel qualcosa che ti porta a rientrare in partita".

C'è la trasmissione di cosa vuol dire per la Juventus questa serata?

"Secondo me c'è la delusione della sconfitta d'andata, ora bisogna trasformarla in qualcosa di storico. Perché una rimonta sul 5-2 sarebbe qualcosa di storico. Io spero che anche loro riescano a portarsi dentro la gioia e abbiamo messo da parte la delusione dell'andata".