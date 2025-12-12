Atalanta-Cagliari, i convocati di Pisacane: ritorna in lista il centrocampista Mazzitelli
Sono ventiquattro i calciatori convocati da mister Fabio Pisacane per la trasferta di Bergamo: il match contro l’Atalanta, anticipo della 15ª giornata di Serie A Enilive, è in programma sabato alle 20.45. Ritorna in lista il centrocampista Luca Mazzitelli. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Liteta, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Sebastiano Esposito.
