Atalanta subito in campo verso il Pafos: Scalvini out in attesa degli esami

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Atalanta subito in campo verso il Pafos: Scalvini out in attesa degli esamiTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:15Serie A
autore Simone Bernabei
13.10.2026 14:15Serie A
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Atalanta subito in campo dopo il successo di ieri contro il Venezia ed in vista dell'impegno di Conference League contro il Pafos. Alla seduta di Zingonia non ha preso parte Giorgio Scalvini, difensore infortunatosi nel match di ieri procurandosi un risentimento al flessore della coscia destra. Per lui previsti in queste ore esami strumentali per stabilire l'entità del problema ed i tempi di recupero.
Assente anche Isak Hien, che ha lavorato in palestra per poi svolgere le terapie programmate, mentre un po' più avanti è Sulemana che ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Solo terapie invece per Kossounou e Pompei.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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