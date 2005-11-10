Il rinnovo fino al 2031 non ha spento l'interesse della Premier League per Giorgio Scalvini. Il difensore centrale dell'Atalanta, classe 2003, è tornato a essere uno dei profili più osservati del panorama internazionale e diversi club inglesi starebbero monitorando con attenzione la sua situazione. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, sulle tracce del ventiduenne ci sarebbero Newcastle, Liverpool, Chelsea e Manchester United. Un interesse che potrebbe tradursi in qualcosa di più concreto in vista del mercato estivo del 2027, nonostante il recente prolungamento del contratto con il club bergamasco.

Un accordo che, come vi abbiamo raccontato, presenta però una particolarità: al suo interno sarebbe stata inserita una clausola risolutoria da 50 milioni di euro.

La crescita di Scalvini dopo gli infortuni

A 22 anni, Scalvini è già uno dei riferimenti della difesa atalantina e della Nazionale italiana. La sua crescita aveva subito una frenata a causa della rottura del legamento crociato nel 2024 e di un successivo problema alla spalla nel 2025. Superati questi ostacoli, il difensore è tornato a disposizione con continuità, ritrovando spazio e rendimento. Nella stagione 2026/27 ha già collezionato dodici presenze complessive tra Serie A e Conference League.