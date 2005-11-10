Italia, Scalvini: "È sempre bello giocare con Bastoni. Speriamo di far bene anche domani"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta e dell'Italia, sarà tra i protagonisti che domani affronteranno il Belgio. Intervistato da Vivo Azzurro TV, il classe 2003 ha presentato così la sfida: "Vogliamo mettere in campo tutte le cose belle e migliorare quelle che sono state negative. La vittoria contro la Francia ci dà molta carica, ma questa è un'altra gara, dovremo entrare in campo con il giusto atteggiamento e fare le cose che abbiamo preparato".

In coppia con Bastoni avete formato una coppia insuperabile giovedì.

"È sempre bello giocare con Basto, abbiamo fatto una bella partita contro la Francia, speriamo di rifarla domani (ride, ndr)".

Che cosa dovremo temere del Belgio?

"Sono molto forti, hanno grande qualità, soprattutto a centrocampo e davanti. Nella ripresa si sono viste cose positive all'andata, sarà importante l'atteggiamento e lo spirito".

È più facile affrontare De Ketelaere che conosce o è più uno svantaggio?

"Sicuramente può darmi una mano, ma anche lui conosce le mie. Sarà una bella sfida, ognuno cercherà di vincerla".