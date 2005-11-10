Atalanta, Scalvini ha rinnovato ma con la clausola risolutoria: 50 milioni di euro

Giorgio Scalvini ha rinnovato a fine settembre con l'Atalanta. L'accordo è valido fino al 30 giugno del 2031, ma c'è una novità rispetto alle vecchie abitudini in casa nerazzurra. Perché il difensore, all'interno del suo contratto, ha una clausola risolutoria da 50 milioni di euro. Nessuno, nemmeno Koopmeiners o più recentemente Carnesecchi, ha mai avuto la possibilità di inserire questo escamotage che, di fatto, lo pone sul mercato qualora arrivasse una proposta importante nella prossima estate. Il PSG, anni fa, era arrivato a 35 più bonus. Da capire se nella prossima estate ci saranno club intenzionati ad accontentare le richieste bergamasche.

Il comunicato dell'Atalanta

"Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino. Un “figlio di Zingonia” che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’Atalanta vengono trasmessi fin da bambini. Esemplare nel comportamento, sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".

Le parole del calciatore

"Sono felicissimo e di questo devo ringraziare la famiglia Percassi, che mi ha visto crescere fin da bambino. Grazie anche al direttore Giuntoli perché ha permesso questo rinnovo. Ci tengo a ringraziare anche i tanti mister e compagni. Con loro ho passato sempre bei momenti, che mi hanno fatto crescere".