TMW Fiorentina, in caso di riscatto Brescianini firmerà fino al 2030. I dettagli del contratto

La Fiorentina ha ormai virtualmente chiuso per Marco Brescianini dell'Atalanta. Il centrocampista della Dea si trasferirà in Toscana in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza. Secondo quanto raccolto da TMW, qualora i viola dovessero riuscire a mantenere la categoria, firmerà un contratto fino al 2030 e guadagnerà circa 1,2 milioni di euro annui.

A Bergamo ha vissuto molti alti e bassi, ma non è mai riuscito a esplodere definitivamente. Al Franchi avrà l'occasione di scendere in campo più frequentemente rispetto a quanto fatto in nerazzurro e, se sarà bravo a sfruttare le chance che gli verranno concesse, diventerà un punto fermo della squadra di Paolo Vanoli. L'affare costerà circa 12 milioni di euro ai gigliati.

In carriera Brescianini ha vestito anche la maglia dell'Italia, oltre a quelle di Atalanta, Frosinone, Cosenza, Virtus Entella, Monza e Milan. A 25 anni ha bisogno di svoltare e affermarsi in una società che gli possa dare la fiducia che merita. Toccherà a lui contribuire con inserimenti, gol e assist alla causa e aiutare la Fiorentina a conquistare la salvezza. Dopo i recenti risultati c'è più ottimismo intorno all'ambiente, ma 13 punti sono decisamente pochi e nel girone di ritorno servirà un cambio di marcia.