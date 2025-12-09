Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca sono rinati, Palladino è già un eroe

Atalanta-Chelsea 2-1: risultato finale

LE PAGELLE DELL'ATALANTA (di Giacomo Iacobellis)

Carnesecchi 6,5 - Gli attaccanti del Chelsea non lo impegnano mai nel primo tempo, dove può poco e nulla sul gol subito. Si fa invece trovare pronto sui tre tiri in porta dei londinesi nel secondo tempo, per ultimo il tentativo di Joao Pedro al 93'.

Kossounou 6 - Sbroglia un paio di situazioni pericolose in area, ma fa anche qualche errore in fase di impostazione che sarebbe potuto costare caro alla sua Atalanta.

Djimsiti 6,5 - Pulito ed efficace, salva il risultato sul tiro di James a inizio ripresa e marca a uomo Joao Pedro usando più volte le maniere forti.

Kolasinac 7 - Il suo ritorno da titolare dà all'Atalanta una solidità difensiva che mancava da tempo. Robusto, tenace, si fa sentire in ogni contrasto anche grazie alla sua esperienza internazionale (Dal 70' Ahanor 6 - Il giovanissimo difensore nerazzurro offre il suo contributo nel finale, facendosi trovare concentrato e preparato nonostante l'altissima posta in palio).

Bellanova 6 - Qualche sgroppata delle sue sulla fascia destra, poi in una di queste si fa male al flessore e deve uscire (Dal 16' Zappacosta 6,5 - Entra senza neanche scaldarsi e ci mette dunque un po' per far girare il motore. Cresce alla distanza servendo a Lookman anche l'assist del possibile 1-1, poi giustamente annullato per fuorigioco).

Ederson 6 - Stasera è meno ispirato del solito. La quantità c'è, i guizzi meno, ma comunque non manca la qualità nel gestire il traffico in mediana (Dall'87' Pasalic s.v.).

De Roon 7 - Personalità e grinta da vendere, proprio tra le linee dove i tanti giocatori offensivi del Chelsea provano a far male. Due le cartoline del suo match: il retropassaggio in scivolata con cui evita un contropiede e la punizione intelligente per De Ketelaere sul 2-1.

Bernasconi 6 - È la sorpresa dell'undici titolare di Palladino, risponde con una prestazione un po' timida ma senza sbavature sull'out mancino dell'Atalanta.

De Ketelaere 8 - Rigenerato dalla cura Palladino, Charles è diventato il leader di questa squadra: i compagni lo cercano sempre, aspettandosi da lui la giocata che accende o spegne il gioco. Nella ripresa sale in cattedra e si inventa un assist al bacio per l'1-1 di Scamacca, oltre a regalare tanta, tanta qualità palla al piede. La ciliegina sulla torta è il lampo con cui segna il gol partita a neanche dieci minuti dalla fina.

Lookman 6,5 - In partite come questa la sua forza fisica si rivela spesso l'arma in più dei nerazzurri. Succede - a tratti - anche stasera, quando le occasioni dei suoi nel primo tempo nascono proprio dai suoi piedi. Nel secondo esulta su assist di Zappacosta, ma era in fuorigioco (Dall'87' Musah s.v.).

Scamacca 7,5 - Il terminale offensivo della Dea dialoga bene coi compagni, ricevendo palla spalle alla porta per allargare il gioco con le sue classiche sponde. Nel primo tempo gli manca solo la fiammata negli ultimi metri, cosa che arriva invece nella ripresa, col colpo di testa sul secondo palo che vale il pareggio ai suoi e il primo gol in Champions a lui (Dal 71' Krstovic 6 - Entra negli ultimi 20 minuti e calcia una volta in porta).

Raffaele Palladino 7,5 - Aveva chiesto una reazione alla sua Atalanta dopo la brutta sconfitta di Verona. La trova eccome e, dopo un primo tempo chiuso immeritatamente in svantaggio, vede Scamacca segnare il primo gol in Champions su assist del suo pupillo De Ketelaere. Prestazione di grande qualità e intensità per la Dea, tanto nel giropalla collettivo quanto nella pressione ai danni degli avversari e nelle giocate individuali.

LE PAGELLE DEL CHELSEA (di Christian Sgura)

Sanchez 5,5 - Nessuna parata nel primo tempo, ben protetto dalla sua retroguardia. Nella ripresa si fa trovare pronto su Scamacca dopo aver subito gol proprio dal centravanti italiano, nell'occasione l'estremo difensore del Chelsea poteva fare ben poco. Sul 2-1 di De Ketelaere, complice anche la deviazione di Cucurella, sbaglia completamente l'intervento.

Acheampong 6,5 - Buona prestazione del giovane difensore, provvidenziale nella prima frazione con ottimi interventi e in particolare sulla conclusione ravvicinata di Lookman, un salvataggio che vale come un gol. Nella ripresa il Chelsea soffre di più e anche lui ne risente, ma i gol arrivano dal lato opposto al suo.

Chalobah 6 - Fa a sportellate con Scamacca per tutta la durata del primo tempo, rimediando anche il cartellino giallo nella prima mezz'ora di gioco. Maresca non rischia e all'intervallo lo lascia negli spogliatoi. (Dal 46' Fofana 5 - Si addormenta in occasione della rete di Scamacca, perdendo completamente la marcatura dell'attaccante. Dopo un contrasto con lo stesso Scamacca è costretto a lasciare il campo per un problema all'occhio destro). (Dal 77' Adarabioyo S.V.)

Badiashile 5 - Buon primo tempo del centrale, che quando può prova anche a supportare la manovra offensiva. Nel secondo tempo crolla, come buona parte del reparto arretrato.

Cucurella 5 - Sulla sua corsia il Chelsea crea i maggiori pericoli in fase offensiva, la storia cambia quando è chiamato a difendere: troppo leggero su De Ketelaere in entrambi gol della Dea.

James 6,5 - Maresca lo ha trasformato in un ottimo centrocampista e alterna bene entrambe le fasi, risultando decisivo con l'assist dell'1-0 di Joao Pedro e sfiorando due volte la gioia personale nella ripresa.

Caicedo 6,5 - L'anima del centrocampo della squadra inglese, sempre pronto su ogni pallone e molto abile a interrompere le trame offensive della Dea. Tra i migliori della serata dei Blues.

Pedro Neto 5,5 - Non si vede molto, qualche timido spunto con la sua grande velocità, ma ci si aspettava decisamente qualcosa in più dall'ex Lazio. (Dal 66' Garnacho 6 - Il più intraprendente tra i subentranti, impegna Carnesecchi più di una volta).

Fernandez 5 - Ha un' occasione in contropiede, ma la spreca. Non va oltre, dando poco sostegno nel corso del match alla manovra dei suoi. (Dal 67' Gusto 5,5 - Entra per giocare da mezzala, ma spesso si fa cogliere di sorpresa dalle ripartenza neroblù).

Gittens 5,5 - Cresce con il passare dei minuti e gioca un primo tempo sufficiente, nella ripresa è dominato da Kossounou.

Joâo Pedro 7 - Autore dell' inserimento da grande attaccante che vale l'1-0 nel primo tempo. Carnesecchi al 94' gli nega la doppietta, ma l'attaccante brasiliano è autore nel complesso di una prestazione ottima e incontestabile.

Enzo Maresca 5,5 - Il Chelsea si ritrova in vantaggio dopo un primo tempo in cui rischia di prendere gol più volte, nella ripresa crolla e la sua squadra risulta nervosa e sovrastata dalla Dea.