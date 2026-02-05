Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019

Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:30Serie A
Filippo Davide Di Santo

Per l’Atalanta la Coppa Italia è sempre stata un sogno inseguito, sfiorato, mancato per un soffio e che a Bergamo non si vince dal lontano 1963. Ovviamente la vittoria dell'Europa League ha compensato l'assenza del titolo nazionale, ma non ha scalfito il desiderio di riportare la Coppa a Bergamo dopo molte finali perse per tutta una serie di motivi.

Nel mezzo c'è l’incontro con la Juventus. Un appuntamento cruciale, il vero crocevia di una stagione dove non bisogna tralasciare nulla: il classico incontro con la storia, utile a scriverne una ancora più grande in futuro, con il sogno di ritornare a maggio in quel di Roma. Uno scenario importante, ma già vissuto più volte nel corso degli anni.

Il primo ricordo va alla stagione 1995/1996 dove chi ci crede fino all’ultimo può vincere, anche contro una Juve destinata a sollevare la Champions League. Fabio Gallo ci credette al 120° con quel destro da lontano che finì alle spalle di Rampulla in uno stadio pronto a esplodere di gioia e successivamente andare in finale contro la Fiorentina di Batistuta. Tra Davide e Golia non è sempre il favorito a prevalere, come accadde nel 2004/2005 quando l’Atalanta di Mandorlini (allora ultima in classifica) riuscì a battere i bianconeri sia all’andata che al ritorno quando fu un “figlio di Zingonia”, Andrea Lazzari, a firmare una doppietta a Bergamo e una tripletta al vecchio Delle Alpi.

Restano impressi i passaggi del turno sfiorati nel 2002 e nel 2017, la semifinale del 2018. Poi spunta un 3-0 ricordato come una delle partite più belle della storia nerazzurra: il gol di Castagne e la doppietta di Duván Zapata fecero sognare un’intera città che di lì a poco avrebbe invaso Roma per una finale contro la Lazio che, ancora oggi, trascina con sé polemiche e rimpianti. Oggi Atalanta-Juve 2026 con una Dea che ha esplicitamente dichiarato di voler arrivare fino in fondo alla competizione: da mister Palladino ai giocatori fino alla società per u grande obiettivo chiamato Coppa Italia.

Articoli correlati
Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali" Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali"
Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"... Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"
Inter in semifinale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport apre: "Bonny&Chivu" Inter in semifinale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport apre: "Bonny&Chivu"
Altre notizie Serie A
Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al... Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019
Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero
Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"... Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti TMW RadioMilan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Juventus, tanti dubbi di formazione per Spalletti: ballottaggi in ogni reparto Juventus, tanti dubbi di formazione per Spalletti: ballottaggi in ogni reparto
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
3 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
4 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.1 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.2 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.3 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.5 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.6 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.7 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie A n.3 Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, con la Juve per scrivere (ancora) la storia: da Gallo a Lazzari fino al 3-0 del 2019
Immagine news Serie A n.2 Paratici, salvaci tu! A Firenze grande fiducia sull'ex dirigente bianconero
Immagine news Serie A n.3 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Immagine news Serie A n.4 Il nuovo caso Leoni per l'Inter e uno dei crack d'Europa che va all'Udinese
Immagine news Serie A n.5 L'Inter soffre ma passa: 2-1 al Torino, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.6 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Lordkipanidze: "Dopo i 6 mesi di Cremona, avevo voglia di rimettermi in gioco"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Polito: "Gliozzi avrebbe creato squilibrio salariale, con ripercussioni sul gruppo"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Rouhi: "Qui per avere la continuità mancata coi passaggi tra Juve prima squadra e U23"
Immagine news Serie B n.5 Bari, lo scontro diretto col Mantova si avvicina: oggi il quarto allenamento settimanale. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolettese, Petrovic: "Crediamo ancora alla salvezza diretta. Ma col Trento serve vincere"
Immagine news Serie C n.2 Il Livorno sonda il mercato svincolati: nel mirino c'è l'ex Frosinone e Benevento Ciano
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "Il 70-80% del nostro mercato era già concluso l’8 gennaio"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Gaucci: "L'accordo con Verre domenica notte. Ladinetti ci aveva già scelti..."
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Immagine news Serie C n.6 Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano