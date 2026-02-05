Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carlos Augusto: "Siamo l'Inter, giochiamo per vincere. Dato fiducia a Cocchi e Kamate"

Carlos Augusto: "Siamo l'Inter, giochiamo per vincere. Dato fiducia a Cocchi e Kamate"
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:08
"Cocchi e Kamate hanno fatto bene". Garantisce Carlos Augusto, tuttofare dell'Inter - talvolta braccetto difensivo e in altri casi esterno a tutta fascia a sinistra - ai microfoni ufficiali del club nerazzurro al termine della vittoria per 2-1 sul Torino, con tanto di semifinale di Coppa Italia conquistata. Il riferimento ovviamente va al classe 2007 e al 21enne francese ieri sera in campo all'U-Power Stadium dal primo minuto.

"Lavorano con noi durante tutta la settimana, abbiamo dato loro fiducia e sono grandi ragazzi", ha aggiunto. "Oggi (Ieri, ndr) hanno risposto presente e devono continuare così. Sappiamo come è finita la stagione scorsa, però lo dico sempre: siamo l’Inter. Giochiamo ogni competizione per vincere e proviamo sempre ad arrivare il più lontano possibile".

Nel post-partita ha parlato anche Andy Diouf, che ha griffato il gol vittoria dell'Inter: "Sono molto contento per la vittoria più che per il gol, se posso aiutare la squadra sono felice. È stata una partita importante, i match di coppa non sono mai facili, il Torino poi era una squadra complicata da affrontare. Gioco di più e prendo minuti anche da centrocampista, ma non è la cosa che conta di più, l'obiettivo finale però è aiutare la squadra. Posso giocare a destra rientrando sul mio piede preferito o anche a sinistra. Giocare in mezzo mi fa felice, non è facile giocare da quinto perché non l'avevo mai fatto e c'è tanto campo da coprire. È più facile giocare in mezzo al campo, mi sento bene e conosco sempre di più i miei attaccanti: l'allenatore mi parla tanto in allenamento e mi dà tanti consigli, la comunicazione è importante".

