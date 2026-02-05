La top 5 dei terzini destri di Spalletti. Come farà Holm a entrare in questa lista?

Emil Holm per Joao Mario. Perché il portoghese sin dal primo giorno non ha convinto Luciano Spalletti, perché l'ex giocatore del Porto non è mai riuscito a inserirsi negli schemi della Juventus. Un mistero, quello che è stato all'epoca un colpo importante di Cristiano Giuntoli, non risolto. Ci proveranno il Bologna e Vincenzo Italiano. La Juve accoglie così lo svedese, che avrà il difficilissimo compito di togliere il posto al sempre presente Pierre Kalulu, decisivo anche nell'ultima uscita contro il Parma.

I terzini più importanti della storia di Spalletti

Giovanni Di Lorenzo (Napoli 2021-2023 e Nazionale italiana 2023-2025)

Il vertice assoluto per Spalletti: lo ha scelto come terzino destro nella sua all-time best XI: Capitano del Napoli dello Scudetto, terzino moderno, completo in difesa e attacco, con cross, inserimenti e leadership. Punto fermo anche in Nazionale con il ct certaldino

Christian Panucci (Roma 2005-2009)

Leader del primo ciclo romanista vincente: due Coppe Italia e una SupercoppaSpalletti lo ha sempre apprezzato per intelligenza tattica, durezza e versatilità (poteva fare anche il centrale).

Alessandro Florenzi (Roma 2016-2017 + prima esperienza)

Valorizzato al massimo nella seconda Roma: capitano, terzino destro titolare con spinta offensiva enorme, cross e gol. Stagione iconica senza dubbio la 2016-17 (87 punti in A!). Spalletti lo ha rilanciato e ne ha fatto un simbolo di quel ciclo.

Aleksandr Anyukov (Zenit 2009-2014)

Capitano e terzino destro solido del super Zenit San Pietroburgo che ha dominato in patria con Spalletti: due campionati russi (2010, 2012), Coppa di Russia e Supercoppa. Giocatore costante (oltre 130 presenze sotto il tecnico di Certaldo), affidabile in fase difensiva con buona proiezione.

Pierre Kalulu (Juventus 2025-2026)

Già, proprio il terzino destro della Juventus. Più di Joao Cancelo, di Marco Cassetti, di Bruno Peres, di Rodrigo Taddei, di Davide Calabria, di Cicinho, degli altri terzini destri della storia di Luciano Spalletti. Sempre presente, sempre titolare, mai sostituito. Una garanzia incredibile. Come farà Emil Holm a scalzarlo dal ruolo?