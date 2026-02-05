Inter, show di Chivu in conferenza: "Io non capisco proprio più un c***o di calcio"
TUTTO mercato WEB
Show di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino. All'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda sulla semifinale che arriverà prima del derby col Milan in campionato: "La critica si dividerà per questa semifinale? Scusate forse non ho capito, arriviamo in semifinale e c'è una critica? Io non capisco proprio più un cazzo di calcio. Andiamo in semifinale e questo viene criticato?".
Il tecnico dell'Inter ha poi proseguito: "Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione".
Articoli correlati
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Serie C
Pronostici
Calcio femminile