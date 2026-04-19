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Atalanta, concluso l'allenamento coi tifosi alla New Balance Arena: presenti anche i Percassi

Atalanta, concluso l'allenamento coi tifosi alla New Balance Arena: presenti anche i PercassiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 14:15Serie A
Simone Bernabei
fonte Filippo Davide Di Santo

Si è concluso da pochi minuti l'allenamento a porte aperte organizzato dall'Atalanta a tre giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, con l'andata che era terminata 2-2.

La seduta è stata accompagnata dal calore dei tifosi, ma pure da presidente e ad, Antonio e Luca Percassi. Proprio il numero uno del club è stato fra i più acclamati dai cori dei sostenitori presenti in curva. Al termine della seduta, poi, il tecnico Palladino e Giacomo Raspadori si sono soffermati per una sessione di foto e autografi con i tifosi presenti. Sul campo, seduta di scarico per chi è stato impegnato ieri sera con la Roma, mentre Pasalic e quelli che non hanno giocato hanno svolto lavoro completo. Presente in gruppo anche Kamaldeen Sulemana.

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