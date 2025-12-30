Atalanta, dal mercato nessuna rivoluzione: i big non partiranno, in entrata occhi su Bamba

L’Atalanta si avvicina al mercato di gennaio con una linea chiara e prudente: l’obiettivo principale è difendere il valore dell’organico attuale e presentarsi al girone di ritorno con una squadra in grado di competere per un posto in Europa. In casa nerazzurra c’è la convinzione che la rosa sia già sufficientemente profonda e competitiva, motivo per cui non sono previsti grandi innesti, ma piuttosto una gestione attenta delle risorse.

Qualche movimento in uscita potrebbe comunque verificarsi. Alcuni giocatori trovano poco spazio e hanno attirato l’interesse di altri club. Marco Brescianini, ad esempio, è seguito con attenzione dalla Fiorentina, mentre Samir Samardzic, nonostante tre gol stagionali, è partito titolare solo in cinque occasioni e potrebbe valutare nuove opportunità.

Il vero “rinforzo” invernale, però, potrebbe essere Ademola Lookman. Dopo le voci estive che lo accostavano all’Inter, l’attaccante è tornato protagonista in Coppa d’Africa, mostrando una condizione brillante. Il tecnico conta sul suo rientro per ricomporre il tridente con Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere, soluzione offensiva difficile da replicare. Altro punto fermo è Ederson: nonostante l’interesse di Inter e Juventus, la società lo considera incedibile. Resterà anche Nikola Krstovic, arrivato dal Lecce, che dovrà essere rilanciato dal nuovo allenatore. In prospettiva futura, la dirigenza osserva profili giovani e internazionali: per l’attacco piacciono Mohamed Bamba del Lorient e Yassir Zabiri del Famalicao, mentre a centrocampo è monitorato Anthony Dennis del Goztepe.