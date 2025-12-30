TMW Parma, nuovi contatti per l'acquisto di Mazzocchi dal Napoli. A titolo definitivo

Tra i giocatori che sembrano in aria di lasciare il Napoli nel calciomercato di riparazione invernale che inizierà il 2 di gennaio per la Serie A, trova un posto anche Pasquale Mazzocchi (30 anni), esterno di piede destro ma capace di agire su entrambe le fasce tra difesa e centrocampo, in cerca di una nuova squadra.

Su Mazzocchi le principali squadre accostate nei giorni scorsi rispondono agli identikit del Sassuolo e del Parma, con questa seconda destinazione che pare poter prendere quota. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi da parte del Parma in questa finestra di calciomercato di gennaio. E sarebbe un trasferimento a titolo definitivo.

Per Mazzocchi fin qui c'è stato poco spazio nel Napoli 2025/2026. In questa stagione il classe '94 partenopeo di nascita (è del quartiere Barra) ha infatti messo insieme 4 presenze per un minutaggio complessivo di 113 minuti e una sola gara da titolare, quella di Coppa Italia vinta dalla sua squadra ai calci di rigore contro il Cagliari. Le altre due sono un subentro in Serie A e due spezzoni, sempre alzandosi dalla panchina, nelle due partite che hanno consegnato alla sua squadra la Supercoppa Italiana 2025. Nella lista UEFA per la Champions League, per esempio, è invece rimasto tagliato fuori.