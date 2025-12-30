Bologna, confermata l'idea portoghese per le fasce dell'attacco: nel mirino Camara

Il Bologna è pronto a tuffarsi nel calciomercato di gennaio, alla ricerca in prima battuta di un difensore centrale (pista sulla quale al profilo di Leysen dell'Union Saint Gilloise si è aggiunto nelle scorse ore anche Freytes del Fluminense) ma anche di un attaccante esterno, soprattutto se dovessero essere confermate le insistenti voci che vogliono il giovane argentino Benja Dominguez pronto a trasferirsi altrove alla ricerca di maggior spazio e continuità.

Torna quindi a riecheggiare nel mondo di chi racconta il calciomercato del Bologna un nome che vi avevamo già dato in anteprima su queste pagine online, quello di Oumar Camara (18 anni), profilo giovanissimo - è un classe 2007 - e tra i più intriganti che può offrire il campionato portoghese, dove veste la maglia del Vitoria Guimaraes.

Il 18enne Oumar Camara, francese di nascita ma dotato di doppio passaporto del Mali, è già un punto fermo del Vitoria Guimaraes, che lo ha acquistato in estate a costo zero dopo che il suo precedente contratto con il Paris Saint-Germain era scaduto. In questi primi mesi in Portogallo ha messo insieme 16 presenze e 4 gol tra campionato e coppe nazionali. Per una rete segnata in media ogni 236 minuti.