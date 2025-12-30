Milan, Fullkrug può esordire col Cagliari. Ma Allegri ha già in mente la coppia titolare

Archiviata senza esitazioni la vittoria sul Verona, in casa Milan non c’è spazio per celebrazioni. Il calendario impone subito un nuovo esame e la trasferta di Cagliari del 2 gennaio obbliga a stringere i tempi, con scelte da definire in fretta e una formazione da costruire quasi in corsa. Massimiliano Allegri sta valutando se riproporre l’assetto visto contro l’Hellas, anche perché le alternative non sono ancora tutte certe.

I nodi principali riguardano Rafael Leao e Matteo Gabbia. Il portoghese ha lavorato sul campo con chi ha giocato meno nell’ultimo turno, mentre i titolari hanno svolto lavoro differenziato in palestra. L’infiammazione all’adduttore sembra in fase di risoluzione, ma ogni scatto più deciso provoca ancora qualche fastidio: la decisione sulla convocazione verrà presa solo a ridosso della partenza. Situazione simile per Gabbia, che prosegue il recupero dopo il trauma al ginocchio e spera di strappare almeno un posto tra i convocati.

Le buone notizie arrivano invece dal fronte offensivo. Niclas Füllkrug è pronto all’esordio grazie a una deroga concessa dalla Lega Serie A, offrendo ad Allegri un’arma in più per la trasferta sarda. Al momento, però, l’orientamento è quello di confermare la coppia formata da Christopher Nkunku e Christian Pulisic, già decisiva contro il Verona. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Contro il Cagliari di Fabio Pisacane serviranno continuità e concretezza: il Milan vuole aprire il nuovo anno senza rallentare la propria corsa.