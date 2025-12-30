TMW Il Genoa ci prova per il ritorno di Mandragora. Ma la sua priorità resta la Fiorentina

Con la Fiorentina all'ultimo posto in classifica e alle porte di un mercato che per i viola dovrebbe portare a una piccola, grande, rivoluzione, stanno emergendo con forza alcuni rumors legati all'interesse di diverse squadre per alcuni dei giocatori della rosa gigliata. L'ultimo riguarda l'attenzione che nell'ultimo periodo il Genoa sta rivolgendo a Rolando Mandragora.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, negli scorsi giorni ci sarebbero stati dei primi sondaggi esplorativi da parte degli uomini di mercato del Grifone, desiderosi di riportarlo in Liguria (dove vi ha militato tra il 2011 e il 2015) e rafforzare la mediana di Daniele De Rossi con la qualità e l'esperienza del centrocampista napoletano, il quale però ha sempre ribadito il concetto di non voler lasciare la Fiorentina. Dopo il rinnovo fino al 2029, che la società deve ancora ufficializzare, Mandragora è concentrato sulla situazione attuale e non ha intenzione di cambiare solo perché il periodo è complicato.

Mandragora non ha assolutamente chiesto al club di farlo partire. Se invece fosse la Fiorentina ad avere la necessità di fare cassa, allora le cose cambierebbero, ma al momento non sembra essere nelle idee degli uomini mercato gigliati. In questo senso diventerà dirimente il volere di Fabio Paratici, che i primi di gennaio si insidierà al Viola Park e diventerà il nuovo capo dell'area tecnica. L'ex Juventus ha avuto Mandragora nella sua esperienza in bianconero, lo conosce bene e difficilmente vorrà privarsi di uno dei leder della squadra, nonché dell'attuale capocannoniere in campionato della Fiorentina.