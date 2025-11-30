Roma, Massara: "Lavoro grandioso di Gasperini, ma se possiamo rinforzare la rosa..."

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Napoli: "Il campionato è appena iniziato, c'è un grandissimo equilibrio e siamo soddisfatti. Per noi è la possibilità di vedere a che punto siamo, contro una grande squadra".

Roma già competitiva così?

"Il lavoro del mister è indiscutibilmente grandioso, sta facendo delle cose molto belle e si vede già la sua impronta. Bisogna però dare merito anche a un gruppo che ha fatto molto bene nella seconda parte della scorsa stagione, se ci saranno opportunità per migliorare questo organico che è già molto forte saremo pronti a coglierle".

Vi aspettavate questo Pellegrini?

"Pellegrini sta facendo benissimo, ma non avevamo dubbi. Il mister lo sta usando in questa posizione e sta dando una grande mano alla squadra".

Il nuovo assetto del Napoli lo rende più temibile?

"Il Napoli è temibile sempre, a prescindere dall'assetto che può cambiare anche a gara in corso: non è una questione di assetto, ma di valore della squadra".