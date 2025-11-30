Live TMW Atalanta, Djimsiti: "Contento per la vittoria. Palladino? Possiamo fare grandi cose"

Berat Djimsiti, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Fiorentina nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

20:18 - Comincia la conferenza stampa

Quanto sono cambiate le cose con Palladino?

"Ci voleva fiducia, mentalità e intensità. Sono contento per la vittoria di oggi: siamo ritornati e ora dobbiamo continuare così".

Giusto dire che l'Atalanta è una squadra che attacca e difende tutta insieme?

"Fa parte del nostro DNA: un fattore che ci ha portato a compiere grandi cose negli anni passati. Sono fiducioso per il lavoro che stiamo facendo con il mister".

Come giudica il lavoro della difesa stasera?

"Abbiamo affrontato una squadra di qualità: su tutti Kean che è uno dei centravanti più forti del nostro campionato. Vero che hanno avuto qualche occasione, però siamo stati solidi".

20:23 - Termina la conferenza di Djimsiti