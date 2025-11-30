Stramaccioni: "Contro la Roma Conte avrebbe potuto pensare a Politano come quinto"

Andrea Stramaccioni, allenatore, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dal big match tra Roma e Napoli: "Conte sceglie tre difensori centrali veri, pesanti. Di Lorenzo torna a fare il quinto, che in carriera qualche volta ha fatto. Ma con quell'attacco in casa Roma, con Pellegrini che non trovi a centrocampo, con Soulé che svaria, magari poteva giocare anche nei tre dietro con Politano al suo posto. Invece Politano non gioca perché nei tre davanti Conte vuole i giocatori più rapidi, esplosivi e bravi nell'uno contro uno. Per questo schiera Lang e Neres".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi.

Allenatore: Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte