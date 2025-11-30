Cos'ha portato Palladino? Djimsiti: "Ha toccato i tasti giusti, ora gli attaccanti puntano l'uomo"

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Fiorentina: "Non venivamo da un periodo molto buono in campionato. Dovevamo far vedere che l'Atalanta c'è ancora, anche in Serie A e non solo in Europa, e la risposta giusta è arrivata proprio davanti ai nostri tifosi. Questo successo ci dà fiducia, non era facile e bisogna fare anche i complimenti alla Fiorentina per la sua prestazione. Ci vuole pure un po' di fortuna in queste gare".

Su cosa ha portato Palladino: "Mister Palladino ha toccato i punti importanti in alcuni giocatori, in campo si vede. Tanti elementi ora puntano sempre l'uomo, questo ci mancava. Là davanti abbiamo calciatori di livello e in queste ultime due partita si è vista una differenza".