Atalanta, Palladino: "Orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo vinto da squadra"

Quanto è importante questa vittoria?

"Molto. Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità e di tecnica. I goal arrivano perché li cerchi e ci credi: abbiamo giocato da squadra. L'Atalanta ha attaccato e difeso insieme: sono davvero contento e vedo tutti i ragazzi coinvolti: ho un gruppo fantastico. Vincere in Champions League era importante, ma lo è anche in campionato".

Quanto è stato decisivo il duo Ederson-De Roon?

"La Fiorentina è una squadra di valore che non merita la classifica che ha: loro hanno grande qualità considerando anche l'anno scorso. Abbiamo giocato alla pari contro la viola: nel primo tempo forse potevamo essere più aggressivi nel conquistare la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tra velocità e anche pressione. De Roon l'ho messo su Fagioli mentre Ederson su Mandragora, perché quando recuperiamo palla dobbiamo innescare subito gli attaccanti".

Com'è stato giocare qui a Bergamo?

"Ci hanno accolto con grande calore: era importante vincere davanti ai nostri tifosi: abbiamo portato grande entusiasmo e loro ci hanno trascinato".

Cosa pensa del reparto attaccanti?

"De Ketelaere ha fatto una grande partita così come Lookman e Scamacca. Io credo che tutto il reparto offensivo stia facendo bene e dobbiamo mettere i nostri attaccanti nella migliore condizione possibile per fare goal. Abbiamo un grande attacco e competitivo sotto tutti i punti di vista".

Come ha visto Ademola Lookman?

"Vedo un ragazzo bravissimo in entrambe le fasi: ho parlato con lui e abbiamo lo stesso obiettivo, cioè fare grande l'Atalanta. Con lui ho parlato individualmente, ci siamo capiti subito".

Come si riportano fiducia e intensità a stagione in corso?

"I giocatori erano dispiaciuti per l'esonero di Juric. Abbiamo toccato le corde giuste per portare il giusto entusiasmo: io e insieme al mio staff stiamo lavorando tanto. I ragazzi hanno recepito i concetti che ho voluto sottolineare in questi giorni".

Lei avrebbe immaginato una Fiorentina così in basso?

"Mi dispiace molto vedere la Fiorentina così. Sono una squadra di qualità e sono sicuro che si risolleverà nonostante le difficoltà: ho detto a loro che sono una squadra coraggiosa. Ci hanno messo in difficoltà nonostante la nostra vittoria".

Erano vere le voci sul suo ritorno al Fiorentina?

"Si, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta".

Come giudica Scamacca?

"E' uno degli attaccanti più completi che io abbia mai visto: sta facendo un grande lavoro e per me può diventare uno dei centravanti più forti d'Europa. Deve continuare a lavorare così come tutta la squadra. Si sta sacrificando molto anche per i compagni, così come Krstovic: sono contento dei centravanti che ho".

