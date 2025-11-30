Atalanta, Zappacosta: "Se giochiamo come sappiamo, troviamo questi risultati"

Ecco le dichiarazioni di Davide Zappacosta dopo la vittoria ottenuta dalla sua Atalanta contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Deve essere così perché non stavamo facendo benissimo, questi risultati ci danno un nuovo slancio. Manteniamo i piedi per terra, continuiamo così con cattiveria e intensità come Atalanta. Palladino? Il mister, come ho detto prima, ha portato tanto entusiasmo: è giovane e ti regala forza per andare avanti con forza".