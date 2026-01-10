Atalanta, De Ketelaere: "Per l'Europa ci siamo". Poi svela un siparietto con Ahanor sul gol

E' tornato al gol dopo 118 giorni ed ha sbloccato il match. L'MVP di Atalanta-Torino è Charlese De Ketelaere, intervistato da Dazn nel post partita: “Ero sereno. Io provo a dare il massimo sempre. Mi pesava non fare il gol e oggi l’ho fatto molto bello e importante”.

Prima del gol Ahanor ti ha dato delle indicazioni: il gol è anche merito suo?

“Noi andiamo entrami a saltare in quella zona dell'area. Lui mi ha detto 'vai tu prima e io dopo'. Io gli ho detto dopo il gol ‘Allora non volevi segnare’ (ride, ndr)".

Una vittoria che manda un messaggio per l'Europa?

“Non è un messaggio mia noi ci siamo e vogliamo arrivare più in alto possibile. Lo stiamo dimostrando”.