Atalanta, Krstovic ancora insanguinato. De Ketelaere e Samardzic in coro: "Il mio eroe"

L'Atalanta ce l'ha fatta. Al contrario dell'Inter, eliminata dal Bodo/Glimt, gli orobici di Palladino sono riusciti a ribaltare lo svantaggio (0-2) contro il Borussia Dortmund dei playoff d'andata di Champions League nel secondo round, alla New Balance Arena. Protagonista della serata Nikola Krstovic, centravanti nerazzurro che è finito in una maschera di sangue nel frangente finale della partita, "sacrificandosi" e incassando un colpo con la suola del piede dall'avversario Bensebaini.

Intervento, questo, ripreso col microscopio dal VAR mentre il direttore di gara spagnolo José Maria Sanchez se l'era perso per strada, lasciando inizialmente correre la partita. E su richiamo a rivedere l'azione, per il direttore di gara non ci sono stati dubbi, con assegnazione del calcio di rigore e conseguente espulsione del difensore algerino colpevole dell'entrata killer su Krstovic.

Merito dell'attaccante montenegrino se l'Atalanta si è guadagnata il rigore che ha permesso di evitare i tempi supplementari e castigato il Borussia Dortmund dal dischetto con Lazar Samardzic al 90'+8. Rete che ha certificato il successo finale e complessivo per 4-3 (tra andata e ritorno). Nel post-partita, dagli spogliatoi, Charles De Ketelaere e proprio l'autore serbo del penalty hanno postato una foto insieme a Krstovic. "Il mio eroe", la dedica per l'ex Lecce, steso sul lettino ancora ricoperto di sangue dopo il duro contrasto di gioco.