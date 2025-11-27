Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria importante per la classifica. Ci abbiamo messo energia"

Autore del gol che ha messo il punto esclamativo alla sfida di ieri sera tra Eintracht Francoforte e Atalanta, Charles De Keteleare è stato nominato MVP della sfida vinta da lui e dai suoi compagni per 0-3 e ha parlato così al termine del match: "È stata una bella sensazione, soprattutto dopo la vittoria finale. È stato bello essere in vantaggio per 3-0. Credo che la squadra avesse bisogno di questa vittoria".

Ancora sulla partita: "L'energia che abbiamo trasmesso è stata ottima. Nel primo tempo, credo che avremmo potuto segnare, e anche loro, ma credo che abbiamo avuto occasioni ancora più pericolose. Ma penso che abbiamo continuato a giocare anche nel secondo tempo. I gol sono stati importanti per chiudere la partita".

Sul premio di migliore in campo vinto per la seconda volta consecutiva: "È importante anche per la classifica. Ora abbiamo 10 punti; è un ottimo passo avanti. Sono due vittorie in trasferta, contro avversari difficili in stadi difficili. È molto importante per la squadra".