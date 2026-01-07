Atalanta, De Keteleare confida: "Scamacca out? Pesa un po'. A me mancano un po' i gol"

Charles De Keteleare, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del super match del Dall'Ara contro il Bologna, dove l'Atalanta si giocherà il settimo posto in classifica di Serie A: "Nella sconfitta contro l'Inter abbiamo fatto una buona prestazione e con la Roma abbiamo vinto ed è stato importante per la fiducia e per arrivare qui oggi".

Quanto pesa l'assenza di Scamacca?

"Sì, pesa un po', ha fatto bene nelle ultime partite ma abbiamo sempre ragazzi pronti a entrare e dare qualità".

Come ti senti? Quest'anno segni meno ma sembri cresciuto...

"In generale penso che il mio livello sia più alto rispetto alle stagioni precedenti. Mi mancano un po' di gol, sono sempre importanti: se potessi aggiungere questo, sarebbe una buona cosa per me e la squadra".

Cosa pensi di questo Bologna?

"Nelle ultime partite hanno fatto prestazioni non da loro, ma hanno vinto la Coppa Italia e sono sempre in grado di fare bene. Dovremo fare del nostro meglio in questo campo per prendere punti".