Atalanta, De Ketelaere: "Lookman via? Perdiamo qualità, ma bisogna andare avanti"

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Cagliari: "Oggi dovevo difendere anche sul centrocampista, sono cose che mi chiede il mister e cerco di farle. Devo anche attaccare e giocare con le punte".

C'è stata un po' di differenza fra i due tempi?

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo meno ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Cosa perde l'Atalanta senza Lookman in Coppa d'Africa?

"Perdiamo qualità, però abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo andare avanti".