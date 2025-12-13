Atalanta, De Ketelaere: "Lookman via? Perdiamo qualità, ma bisogna andare avanti"
TUTTO mercato WEB
Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Cagliari: "Oggi dovevo difendere anche sul centrocampista, sono cose che mi chiede il mister e cerco di farle. Devo anche attaccare e giocare con le punte".
C'è stata un po' di differenza fra i due tempi?
"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo meno ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto".
Cosa perde l'Atalanta senza Lookman in Coppa d'Africa?
"Perdiamo qualità, però abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo andare avanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile