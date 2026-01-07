Live TMW Atalanta, De Roon: "Palladino ci ha portato entusiasmo e voglia di essere protagonisti"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell'Atalanta contro il Bologna nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Krstovic), è intervenuto Martin De Roon. Il centrocampista nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Come state vivendo questo periodo positivo?

"Palladino ha portato entusiasmo nel gruppo e ora con due vittorie di fila contro due avversari difficili ci dà fiducia. Stiamo lavorando molto bene. Questa squadra ha qualità e il mister ci chiede sempre il massimo. Oggi abbiamo preparato molto bene la partita effettuando un pressing alto. Abbiamo recuperato molti palloni e messo in difficoltà il Bologna. Il mister ci ha portato la voglia di essere protagonisti in campo".

Come giudica la crescita in difesa?

"La difesa ha avuto un po' di difficoltà perché mancano Kossounou e Kolasinac, ma è tornato Scalvini e Carnesecchi sta facendo prestazioni importanti".

