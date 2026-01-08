L'Inter prosegue la ricerca di un esterno: sondaggio anche per Holm del Bologna

Sono tanti i nomi che l'Inter sta sondando per trovare un esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries durante il periodo in cui l'olandese starà lontano dal campo. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, i dirigenti di Viale della Liberazione hanno chiesto informazioni per Emil Holm del Bologna. Ci sono stati i primi contatti con il club rossoblù e con l'entourage dello svedese, ma al momento non è stata avviata una vera e propria trattativa.

Holm è considerato importantissimo da Vincenzo Italiano, che ci punta molto. È difficile immaginare che gli emiliani si privino di un elemento del genere nel mercato di gennaio, ma mai dire mai. In carriera vanta 46 presenze e 2 gol con il Bologna, 44 gare e 8 reti con il SonderjyskE, 42 incontri e 2 centri con il Göteborg, 32 sfide e un gol con l'Atalanta, 23 partite e una rete con lo Spezia e infine 5 match con il Göteborg Under 21. Inoltre è sceso in campo 16 volte con la Svezia, segnando 2 gol, 9 con l'Under 21, siglando 2 reti, e 3 con l'Under 19.

Nelle prossime settimane in ogni caso l'Inter dovrà decidere se affondare il colpo per un esterno, visto che ormai l'opzione Cancelo, inizialmente considerata la priorità, è sfumata.