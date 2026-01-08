De Gea carica la Fiorentina: "I momenti difficili non dureranno. Inizio di 2026 perfetto"

David de Gea è diventato ormai da qualche partita il capitano della Fiorentina e come tale deve trascinarla fuori da una situazione complicata come quella in cui sono attualmente i viola. Nelle ultime gare si sono intravisti però segnali positivi da parte degli uomini di Vanoli, che ieri sono riusciti a pareggiare 2-2 sul campo della Lazio, sfiorando il successo.

L'estremo difensore spagnolo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, commentando così l'attuale periodo: "I momenti difficili non dureranno - Inizio 2026 perfetto per la squadra". Anche l'ex Manchester United sembra essere in ripresa dopo un inizio di stagione complicato. Lui stesso ha recentemente dichiarato in un'intervista di sentirsi un uomo di Firenze e di soffrire la contestazione da parte dei tifosi.

La Serie B è un rischio concreto, ormai tutti lo sanno e se ne sono resi conto, ma invertire il trend non è cosa semplice. Il 35enne in carriera non è abituato a lottare per questi traguardi, come dimostra il suo palmares: il classe '90 può vantare una Premier League, una FA Cup, 2 EFL Cup, una Supercoppa Europea, 2 Europa League, 3 Community Shield, un Europeo Under 17 e 2 Europei Under 21, entrambi ovviamente conquistati con le giovanili della Spagna.