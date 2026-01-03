Atalanta, Djimsiti: "Europa? Pensiamo gara per gara, poi guarderemo la classifica"

Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 18^ giornata di Serie A.

Quanto vi serviva una vittoria contro una big?

"Tanto, ma non solo contro una big: soprattutto qua in casa. Mi è dispiaciuto perdere con l'Inter con un errore mio, questi tifosi si meritano questa vittoria e tutti abbiamo giocato bene".

Stasera tornava Gasperini: come l'avete vissuta?

"Sicuramente conoscevamo tanti nello staff dall'altra parte. Era speciale il saluto prima della partita, poi in partita vuoi solo vincere: siamo entranti in campo decisi e abbiamo voluto questa vittoria".

E' partita la rincorsa all'Europa?

"Pensiamo partita per partita, poi avanti guarderemo la classifica. Pensiamo a fare partite da Atalanta come stasera".