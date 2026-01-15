Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli

Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 20:55Serie A
Simone Bernabei

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato ufficiale. La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.

Questa la nota dell'Atalanta in cui viene annunciato l'acquisto: "Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana (45 presenze e 11 gol in maglia azzurra con la quale ha vinto l’Europeo del 2021) ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid, società quest’ultima in forza alla quale ha disputato la prima parte della stagione in corso (15 le partite giocate in tutte le competizioni, impreziosite da 2 reti e 3 assist-gol).

L’attaccante bolognese ha scelto il 18 come numero di maglia.

Cresciuto calcisticamente nel Sassuolo con cui ha completato tutta la trafila delle giovanili sino ad arrivare a indossare la fascia da capitano, fa il suo esordio in Prima Squadra e in Serie A proprio contro l’Atalanta nell’ultima giornata del campionato 2018-2019, partita che regala ai nerazzurri la prima storica qualificazione alla Champions League.

Gioca con il Sassuolo fino all’estate del 2022 quando, dopo 82 presenze e 18 gol complessivi, si trasferisce al Napoli. Nelle tre stagioni in Campania contribuisce con 18 gol in 109 presenze complessive alla conquista di due scudetti, segnando reti decisive, segnatamente quelle delle vittorie contro Spezia e Juventus nel campionato 2022/23 e contro Venezia, Fiorentina e Lecce nel campionato 2024/25.

Significativo anche il suo percorso con la maglia azzurra dell’Italia, cominciato nelle giovanili e arrivato sino alla Nazionale maggiore con cui ha fatto il suo esordio ufficiale nel giugno del 2021 nel corso dell’amichevole con la Repubblica Ceca. Sempre a giugno di quell’anno nel match con il Galles è arrivato anche il debutto nell’Europeo vinto dagli Azzurri. A settembre, nel match di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania, ha realizzato il primo dei suoi 11 gol in Nazionale. É andato a segno anche nel match contro l’Estonia disputato lo scorso settembre alla New Balance Arena di Bergamo.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giacomo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".

Articoli correlati
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco... Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Palladino in estasi per Raspadori: "Ha alzato il livello dell'Atalanta, mi è sempre... Palladino in estasi per Raspadori: "Ha alzato il livello dell'Atalanta, mi è sempre piaciuto"
Atalanta, sul mercato un segnale importante tra fatti e ambizioni (altro che ridimensionamento)... Atalanta, sul mercato un segnale importante tra fatti e ambizioni (altro che ridimensionamento)
Altre notizie Serie A
Bologna, Castro: "Gol è gol, non conta se è bello o brutto. Voglio sempre imparare... Bologna, Castro: "Gol è gol, non conta se è bello o brutto. Voglio sempre imparare dal mister"
Verona, Slotsager: "Contento del debutto, ma non abbiamo fatto una bella gara" Live TMWVerona, Slotsager: "Contento del debutto, ma non abbiamo fatto una bella gara"
Juve Stabia, idea Thio per l’attacco. Muro su Leone: via solo per la clausola rescissoria... Juve Stabia, idea Thio per l’attacco. Muro su Leone: via solo per la clausola rescissoria
Bologna, Italiano: "Stiamo tornando quelli di un mese fa. Il gol più bello? Quello... Bologna, Italiano: "Stiamo tornando quelli di un mese fa. Il gol più bello? Quello di Odgaard"
Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku... Probabili formazioniSerie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Kempf prende l'ascensore e sorprende il Milan: 1-0 del Como al Sinigaglia dopo 10'... Kempf prende l'ascensore e sorprende il Milan: 1-0 del Como al Sinigaglia dopo 10'
Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con... TMWConfermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli UfficialeAtalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.1 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.2 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.3 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.4 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.5 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.6 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
Immagine top news n.7 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marchese: “Questo Catania fa divertire e può restare in testa fino alla fine”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Un onore aver indossato questa maglia. Grazie di tutto". Raspadori saluta l'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Segnali molto positivi fra Como e oggi dopo il blackout"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Castro: "Gol è gol, non conta se è bello o brutto. Voglio sempre imparare dal mister"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Slotsager: "Contento del debutto, ma non abbiamo fatto una bella gara"
Immagine news Serie A n.5 Juve Stabia, idea Thio per l’attacco. Muro su Leone: via solo per la clausola rescissoria
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Italiano: "Stiamo tornando quelli di un mese fa. Il gol più bello? Quello di Odgaard"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.2 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.3 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.4 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.5 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "A Bari servirà la spavalderia giusta per fare punti in trasferta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Immagine news Serie C n.3 Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Immagine news Serie C n.5 Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica
Immagine news Serie C n.6 Marchese: “Questo Catania fa divertire e può restare in testa fino alla fine”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)