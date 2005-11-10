Atalanta-Frosinone è uno spettacolo: pareggio di Calò, ma Elmas segna subito il 4-3
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:10Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 16:10Serie A
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Come nel primo tempo, il Frosinone trova il gol in apertura di ripresa. Al 48', subito dopo essere rientrati in campo, Giacomo Calò trova la rete del momentaneo 3-3 contro l'Atalanta. Ancora un assist di Ghedjemis che arriva sul fondo a destra e mette un pallone a rimorchio su sui il centrocampista arriva senza pensare troppo, segnando la rete del pareggio dal limite dell'area.
Nemmeno il tempo di esultare, che la Dea torna nuovamente in vantaggio, questa volta con Eljif Elmas: 51', De Ketelaere recupera palla sulla trequarti, serve Krstovic che premia il movimento del numero 99 che da pochi passe segna il gol del 4-3.
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