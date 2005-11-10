Atalanta, come gestirà il turnover Sarri in Conference? Di solito sceglie i suoi fedelissimi

"Mi aspetto una partita difficile. Bisogna prendere atto di certi cambiamenti. In Italia il livello delle medio piccole si è elevato in maniera esponenziale, e questo è successo anche in Europa: nella quale squadre che vengono da paesi meno considerati sono comunque pericolose. Il Pafos è una buona squadra che ha sfiorato i sedicesimi di finale, avendo grandi valori tecnici con giocatori brasiliani e portoghesi che hanno grande fase di palleggio". Maurizio Sarri preferisce non abbassare la guardia prima della sfida contro i ciprioti del Pafos, in particolare dopo gli ultimi chiari di luna delle nostre squadre in Champions.

Solo la vittoria

L'Atalanta sembrerebbe condannata a vincere quest'Europa League, come era già successo alla Roma di José Mourinho, visto che gli avversari non sono poi così ostici. Dall'altro lato dopo il Pafos ci sarebbe l'Ajax - sicuramente meno forte di quello affrontato anni fa da Gasperini - ad Amsterdam, non certo uno scoglio semplice. Appunto per questo partire con i tre punti sarebbe assolutamente vitale, anche in vista del Milan.

E il turnover?

Sarri di solito ha sempre preferito rimanere con i suoi soliti pretoriani, senza gestire le forze. È successo anche al Napoli e alla Juventus, un po' meno al Chelsea. Sarà curioso capire come vorrà affrontare il doppio percorso fra campionato e coppa.