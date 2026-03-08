TMW
Atalanta già in campo in vista del Bayern: Ederson, CDK, Scalvini e Raspadori a parte
Seduta in tarda mattinata per l'Atalanta: scarico per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio contro l’Udinese, allenamento completo per tutti gli altri, eccezion fatta per Éderson (lavoro individuale in campo), De Ketelaere (lavoro individuale in campo); Scalvini (lavoro individuale) e Raspadori (lavoro individuale).
Secondo quanto raccolto da TMW, è molto difficile che per la gara di martedì col Bayern Monaco possano essere recuperati gli infortunati. Da considerare che mancherà anche Scalvini per squalifica. Domani è in programma un allenamento al pomeriggio, in programma alle ore 16 all’Atalanta Training Center di Zingonia. Poi, alle 19, la conferenza stampa di mister Raffaele Palladino e Mario Pasalic.
